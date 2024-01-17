مشاهد جريئة للغاية في "الخائن" تتصدر الترند.. والجمهور ينتقد

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الحلقة 57 من مسلسل "الخائن" التي عرضت مؤخراً حالة من الجدل بين الجمهور، وتصدرت الترند بمدى جرأتها.

وجمع المشهد بين "تيا" التي تؤدي دورها الممثلة السورية مرام علي، و"سيف" الذي يؤدي دوره الممثل السوري قيس الشيخ نجيب، وقد سيطرت عليه الجرأة، وتعرض لإنتقادات واسعة.

و"الخائن" هو مسلسل مُقتبس عن عمل تركي، وتدور أحداثه حول طبيبة شهيرة "أسيل"، تعيش حياة مستقرة مع زوجها "سيف" وابنها، وتكتشف عن طريق الصدفة خيانة زوجها " مع فتاة شابة " عاش معها قصة حب دامت نحو عامين، وتقرر بعد ذلك الانتقام من زوجها وعشيقته.

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