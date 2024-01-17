ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية رنا سماحة عن عن إمكانية خوضها تجارب غنائية جديدة مثل الراب والتراب، وأكدت رفضها الكامل لهذا الأمر.

وقالت رنا سماحة: "الراب نوع لا يشبهني، وهل ربنا أعطاني هذا الصوت علشان أطلع أتكلم على مزيكا؟ أي واحد ممكن يقدم راب".

كما إنتقدت رنا الرابر المصري ويجز وأعماله، وقالت: "علشان بيقول كلام مش مفهوم، هل فيه جملة مفيدة؟ وجمهور حفلاته مش فاهمين الكلام، لكن هو ذكي وخلق قاموس خاص له. أغنية البخت أكثر أغنيه فهمتها لويجز وعلشان كده بحبها، ولا أنكر إنه ناجح، وهو الأعلى إيرادات في حفلات مصر، لكن أعتقد نجاحه موضة لن تستمر".

حديث رنا سماحة هذا جاء خلال حوارها مع الإعلامية مروة صبري في برنامج "قعدة ستات".

كانت هذه تفاصيل خبر رنا سماحة تصف ويجز بالـ "موضة لن تستمر".. وتنتقد أعماله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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