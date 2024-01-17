وفاة الموسيقار الكبير المايسترو عبد الحميد عبد الغفار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد البدري:



توفي اليوم الأربعاء، المايسترو المصري عبد الحميد عبد الغفار، قائد الأوركسترا والموسيقار الشهير.

وكتبت سماح عبد اللاه، مدير المركز الإعلامي لدار الأوبرا المصرية بالإسكندرية، في منشور عبر حسابها الشخصي، "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا علي فراقك لمحزونون، المايسترو الكبير عبد الحميد عبد الغفار في ذمة الله،ولا نقول إلا ما يرضي الله..إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتبت المطربة ريهام عبد الحكيم، "البقاء والدوام لله .. المايسترو عبد الحميد عبد الغفار في ذمة الله، إنسان خلوق ومحترم، آخر لقاء بيننا كان لتكريمنا بمهرجان القلعة، وكان كعادته بشوش و الابتسامة لا تفارق وجهه، ربنا يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته، دعواتكم له بالرحمة".

ونعى عدد من رواد الأوبرا والعاملين في المجال الفني المايسترو الراحل، ونشرت مجموعة الأوبرا بيتنا " بكل الأسى ننعي وفاة المايسترو العظيم و الأب الفاضل الذي له أياد بيضاء على الكثيرين من العاملين فى المجال الفني، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، رحل و تركا إرثا وأثرا طيبا من الأعمال الطيبة كإنسان بالإضافة إلى ما قدمه للمحال الفنى و الموسيقى فى رحلة زادت على نصف قرن".

ومن المقرر أن تشيع الجنازة من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء.