نقابة المهن الموسيقية تنعى المايسترو عبدالحميد عبدالغفار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانا نعت فيه المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، أحد قامات الموسيقى فى مصر والعالم العربي

وأكد البيان أن المايسترو الراحل من أهم وأبرز عازفي الناي وقادة الأوركسترا المرموقين، وكان من أبرز قادة حفلات ليالي التليفزيون.

واختتم البيان: "وإذ تتقدم النقابة لأسرة الراحل بخالص العزاء آملين من الله أن يتغمده بالرحمات"

المايسترو الراحل، يعد من أبرز عازفي ناي في السبعينات والثمانينات، وشارك بالعزف مع كبار رموز الأغنية، قبل أن يتجه إلى التأليف الموسيقي وقيادة الأوركسترا.

وتولى المايسترو الراحل عبدالحميد عبدالغفار قيادة فرقة أوبرا الإسكندرية للغناء العربي