ظهر بوضع صعب جداً.. مدير أعمال بيومي فؤاد يوضح تطورات حالته الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مدير أعمال الفنان بيومي فؤاد عن تطورات حالته الصحية بعد نقله الى المستشفى إثر تعرضه لأزمة مفاجئة، واوضح أن النجم المصري تحسن وبات أفضل.

وأوضح مدير أعمال بيومي في تصريحات صحافية أن الفنان بخير، قائلاً : “الحمدلله، وحالته الصحية جيدة، ومتواجدين حالياً في القاهرة”.

وجاء ذلك بعدما أعلن نجله محمد عن تعرض والده لوعكة صحية وظهر وهو داخل المستشفى على أجهزة الأوكسجين في احدى المستشفيات.

ونشر ابن بيومي عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” صوراً عدة لوالده ظهر فيها موضوعاً على جهاز التنفس الاصطناعي، بعد تعرّضه لأزمة صحية شديدة، وهو ما أثار قلق محبيه على صحته ولكن الى الآن لم تتضح الأسباب.

يُذكر أن بيومي فؤاد احتفل مع صنّاع وأبطال فيلم “الإسكندراني” بالعرض الخاص للعمل في المملكة العربية السعودية، بعد تغيّبه عن العرضين الخاصين اللذين أُقيما في مصر، حيث حضر العرض بجانب بيومي فؤاد وأحمد العوضي كلٌ من: المخرج خالد يوسف، محمود حافظ، وعدد من أبطال العمل، والذين التفّ حولهم الجمهور طالبين التقاط الصور التذكارية معهم.

من ناحية أخرى، نشر حساب إحدى الشركات المتخصصة في إنهاء إجراءات وتيسير الحصول على جنسيات مختلف الدول والحصول على جوازات السفر الخاصة بتلك الدول، عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو ظهر فيه الفنان بيومي فؤاد وهو يوقّع على طلب الحصول على جنسية كومنولث دومينيكان، ويتحدث خلال الفيديو قائلاً إنه كان يعاني من مشكلة تتعلق بالحصول على تأشيرات لدول أخرى، خاصة أن ظروف عمله تتطلب منه السفر أحياناً والإقامة لأكثر من يوم، وهو لذلك قرر اللجوء الى الشركة للحصول على جواز سفر دول الكاريبي.