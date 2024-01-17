وصول جثمان المايسترو عبدالحميد عبدالغفار لمسجد الحصري بـ6 أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - وصل منذ قليل جثمان المايسترو عبدالحميد عبدالغفار إلى مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

تفاصيل جنازة الراحل عبدالحميد عبدالغفار

رافق الجثمان عدد من الأهل والأصدقاء الذين سارعوا بالدخول إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة عليه، ومن ثَم يوارى الثرى في مقابر الأسرة.

جثمان الراحل عبد الحميد عبد الغفار

نبذة عن المايسترو الراحل عبدالحميد عبدالغفار

المايسترو عبدالحميد عبدالغفار والد الدكتور إيهاب عبدالحميد رئيس قسم الآلات بالمعهد العالي للموسيقى العربية، قدم العديد من الإسهامات الموسيقية على مستوى العزف أو التأليف أو قيادة الأوركسترا لأكثر من فرقة، صاحب كبار نجوم الطرب في فترة السبعينيات والثمانينيات خلال حفلاتهم كعازف ناي، كما وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الدرامية، كما اشتهر بقيادة الفرق الموسيقية فى حفلات ليالي التليفزيون.