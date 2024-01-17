جنازة المايسترو الراحل عبد الحميد عبد الغفار من مدينة 6 أكتوبر.. بعد دقائق

ياسر رشاد - القاهرة - تقام مراسم صلاة الجنازة على المايسترو الراحل عبد الحميد عبد الغفار، بعد قليل، من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء 17 يناير.

وبعد انتهاء مراسم الجنازة سيوارى جثمان الراحل عبد الحميد عبد الغفار الثرى في مقابر الأسرة

المايسترو عبدالحميد عبدالغفار والد الدكتور إيهاب عبد الحميد رئيس قسم الآلات بالمعهد العالي للموسيقى العربية ، قدم العديد من الإسهامات الموسيقية على مستوى العزف أو التأليف أو قيادة الأوركسترا لأكثر من فرقة ، صاحب كبار نجوم الطرب في فترة السبعينيات والثمانينيات خلال حفلاتهم كعازف ناي ، كما وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الدرامية ، كما اشتهر بقيادة الفرق الموسيقية فى حفلات ليالي التليفزيون .