عُثر عليها في النفايات.. نصوص Friends تباع بآلاف الدولارات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف موقع “ديدلاين” أنه تم العثور على نصّ أصليّ من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير “Friends” في سلة نفايات، وسرعان ما تحول إلى ثروة بعد عرضه في مزاد علنيّ وبيعه بآلاف الدولارات.

وفي التفاصيل، تمّ بيع نصّ السيناريو الأصلي لحلقتين من المسلسل، في مزاد علني مقابل 22 ألف جنيه استرليني (نحو 28 ألف دولار) بعد العثور عليه في النفايات.

واتضح أن الحلقتين تعودان إلى نهاية الموسم الرابع من المسلسل، وقد عرضتا في 7 أيار من عام 1998. وتتناول كلتاهما حفل زفاف شخصيّة روس، من تمثيل ديفيد شويمر.

وبحسب الموقع فإن موظفاً في استوديوهات “فاونتن” استعاد الحلقتين اللتين تمّ تصويرهما في لندن عند الانتهاء من التصوير في 1998.

وذكرت دار مزاد “هانسون روس”، التي عرضت النص، أنه تمّ تسجيل 219 عرضاً للبيع المسبق في جميع أنحاء العالم، وقد تحفظت عن كشف هويّة مشتري النصين.

يتزامن هذا الخبر مع عودة المسلسل إلى دائرة الضوء، متصدّراً قائمة الأعمال العشرة الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس، لاسيما بعد وفاة أحد أبطاله، الممثل ماثيو بيري، في تشرين الأول 2023.

الجدير ذكره أن النجوم الستة، جينيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وديفيد شويمر مات لو بلانك، وماثيو بيري وليزا كودرو اجتمعوا في حلقة خاصّة عام 2021، وذلك بعد مرور أكثر من 15 عاماً على إنتاج الجزء الأخير من السلسلة.

وقد استمر عرض المسلسل على مدار 10 مواسم من 1994 إلى 2004، ولا يزال يستقطب حتى اليوم الجماهير من حول العالم.