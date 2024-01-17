نجل حسن يوسف يكشف حقيقة اعتزال والده الفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان عمر حسن يوسف حقيقة الأخبار التي ترددت خلال الساعات الماضية عن اعتزال والده الفن نهائياً، مؤكداً أن ليس هناك ممثل يعتزل. إذ قال: “مفيش ممثل بيعتزل ومفيش حاجة اسمها اعتزال، ووالدي بيتعرض عليه أعمال ولكن بيرفض بسبب عدم جودتها، والممثل زي لاعب الكورة مبيعتزلش، إزاي هيسيب مهنته؟”.

يُذكر أن الفنان حسن يوسف كان قد بدأ جلسات التحضير لمسلسله “بيت السيدة”، والذي تشاركه الفنانة عفاف شعيب في بطولته في ثاني تعاون لهما معاً بعد مسلسل “إمام الدعاة”، إلا أن المشروع توقف للعام الثاني على التوالي لأسباب غير معروفة، حيث كان من المقرر تصويره العام الماضي ليُعرض ضمن سباق دراما رمضان 2023، إلا أن الشركة المنتجة للمسلسل اتخذت قراراً بتأجيله إلى رمضان 2024، ليحدث التأجيل مرة ثانية.

مسلسل “بيت السيدة” يسلّط الضوء على روحانيات الشهر الفضيل في حي السيدة زينب، ومنها “لمّة” الأسرة على مائدتَي الإفطار والسحور، كما يُظهر الاختلاف في المفاهيم والثقافات بين الجيلَين القديم والجديد.