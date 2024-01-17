معلومات عن مريم علاء بعد تصدرها التريند بظهورها مع حسين فهمي

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر النجم حسين فهمي التريند خلال الساعات الماضية بعد ظهوره مع الموديل مريم علاء، واعتقد البعض أنه تزوجها.

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والحقيقة أن الفنان حسين فهمي تعرف على الموديل مريم علاء في إعلان لأحد المنتجعات السياحية في أغسطس الماضي.



وتستعرض الخليج 365 أبرز المعلومات عن مريم علاء

تعمل مريم علاء فاشون موديل، عمرها الـ25 عاما، ولدت بمحافظة الإسكندرية، اشتهرت على ساحة السوشيال ميديا بسبب صورها مع نجوم الفن، من ضمنهم الفنان باسم سمرة، مما ساعدها على وصول حسابها على الانستجرام إلى 150 ألف متابع.

الموديل مريم علاء

زادت شهرتها في الوسط الفني، كما حلت مريم علاء ضيفة في برنامج «هي وبس» للإعلامية رضوى الشربيني، عبر شاشة قناة CBC سفرة.

الموديل مريم علاء

نفي مريم علاء زواجها من حسين فهمي

أثارت صورة مريم علاء وحسين فهمي على مواقعها على وسائل التواصل الاجتماعي الجدل بين متابعي مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وفسروا الأمر بزواجها من الفنان حسين فهمي، وقررت مريم الرد على تلك الشائعات ونفت زواجها من الفنان حسين فهمي، لافتة إلى أن تلك الصور التقتطها مع الفنان حسين فهمي، أثناء تصويرهما إعلانا لأحد المنتجعات السياحية في أغسطس الماضي.