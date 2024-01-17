فن ومشاهير

معلومات عن مريم علاء بعد تصدرها التريند بظهورها مع حسين فهمي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر النجم حسين فهمي التريند خلال الساعات الماضية بعد ظهوره مع الموديل مريم علاء، واعتقد البعض أنه تزوجها.

اقرأ أيضًا:


 

والحقيقة أن الفنان حسين فهمي تعرف على الموديل مريم علاء في إعلان لأحد المنتجعات السياحية في أغسطس الماضي.


وتستعرض الخليج 365 أبرز المعلومات عن مريم علاء 

تعمل مريم علاء فاشون موديل، عمرها الـ25 عاما، ولدت بمحافظة الإسكندرية، اشتهرت على ساحة السوشيال ميديا بسبب صورها مع نجوم الفن، من ضمنهم الفنان باسم سمرة، مما ساعدها على وصول حسابها على الانستجرام إلى 150 ألف متابع.

61e61c23eb.jpg
الموديل مريم علاء

زادت شهرتها في الوسط الفني، كما حلت مريم علاء ضيفة في برنامج «هي وبس» للإعلامية رضوى الشربيني، عبر شاشة قناة CBC سفرة.

460e7c5159.jpg
الموديل مريم علاء

نفي مريم علاء زواجها من حسين فهمي 

أثارت صورة مريم علاء وحسين فهمي على مواقعها على وسائل التواصل الاجتماعي الجدل بين متابعي مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وفسروا الأمر بزواجها من الفنان حسين فهمي، وقررت مريم الرد على تلك الشائعات ونفت زواجها من الفنان حسين فهمي، لافتة إلى أن تلك الصور التقتطها مع الفنان حسين فهمي، أثناء تصويرهما إعلانا لأحد المنتجعات السياحية في أغسطس الماضي.

9fbc355776.jpg
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا