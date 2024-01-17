الكشف عن صورة الإعلان الدعائي لـ "للموت" بالنسخة التركية

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية عن صورة الإعلان الدعائي لمسلسل "ما قبلك" وهو المأخوذ عن مسلسل "للموت"، ومن المقرر ان يخوض بطولته النجم ألب نافروز الى جانب النجمتين نيلبري شاهين وسينام أونسال.



من جهة أخرى، كان قد اتّفق المنتج جمال سنان، صاحب شركةEagle Films مع شركة D Media ومراد يانسي، رئيس مجلس إدارة Demirören TV Group على هذا العمل، وسيتم عرضه قريباً.

إشارة إلى أن مسلسل "للموت" هو واحد من أوائل الأعمال العربية التي تتحول إلى نسخة تركية بعد أن كان العكس صحيحاً وهو من تأليف ندين جابر، وإنتاج جمال سنان، وإخراج فيليب أسمر.