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ميرنا وليد - بيروت - يستمر الممثل المصري أحمد الفيشاوي بإثارة حماس الجمهور لأحدث أعماله وهو فيلم يحمل إسم "عادل مش عادل"، حيث قام أحمد بنشر بوستر جديد للفيلم عبر حسابه الخاص و علق عليه بالقول: "فيلم عادل مش عادل، ٢٤ يناير بسينمات مصر و ١ فبراير بسينمات الوطن العربي".
وكان أثار أحمد الفيشاوي الجدل بظهوره الأخير في الاعلان الترويجي والأفيش الرسمي لأحدث أفلامه السينمائية "عادل مش عادل"، وذلك بسبب شكله المختلف في الصور.
ولفت الفيشاوي الأنظار بتغيّر شكله بالكامل، إذ تفاعل المتابعون مع الإعلان الرسمي للفيلم الذي ظهر فيه الفيشاوي بشكل مختلف ومن دون أي وشوم في جسده ورقبته، ما أثار جدلاً كبيراً.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي يستعد لطرح "عادل مش عادل" ويستمر تإشعال حماس الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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