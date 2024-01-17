موسم الرياض 2024| حفل جديد لـ بودشار تحت شعار "الجمهور يغني"

ياسر رشاد - القاهرة - وصل الموسيقار المغربي أمين بودشار إلى جمهور السعودية في حفل جديد بعد رحلة من النجاحات في مصر والمغرب وتونس، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة التي تضم عددا كبيرا من الحفلات الغنائية العربية والعالمية.

تفاصيل حفل "الجمهور يغني" مع الموسيقار المغربي أمين بودشار

ومن المقرر أن يقام حفل أمين بودشار “أنتم الكورال الجمهور يغني” في 26 من يناير الجاري على مسرح محمد عبده أرينا، على أن يتم طرح التذاكر قريبًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

نبذة عن حفلات أمين بودشار في المغرب

تميزت حفلات أمين بودشار بالتفاعل الجماهيري الكبير وتقديم الأغنية بصورة مختلفة تمامًا عن المعتاد، والخروج بصورة المطرب والكورال والفرقة الموسيقية، حيث يكون الجمهور هو الكورال ويغني مع الموسيقى باقة من أجمل أغاني الزمن الجميل.

ذاع صيت أمين بودشار في المغرب بعد إقامة عدد من الحفلات للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ “جانا الهوا، أحلف بسماها وترابها، يا مسهرني لكوكب الشرق أم كلثوم، أنا بعشقك لـ ميادة الحناوي، سألوني الناس".

فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض 2024

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.