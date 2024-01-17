بعد انقلاب سيارته.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان فادي خفاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يخضع الفنان فادي خفاجة، للفحوصات الطبية، في أحد مستشفيات مدينة نصر، عقب تعرضه لحادث سير، فجر اليوم الأربعاء.

صديق مقرب من فادي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "نقل فادي للمستشفى، عقب الحادث الذي تعرض له، وأدى إلى انقلاب سيارته".

وتابع: "فادي حاليا تحت الملاحظة بالرعاية المركزة بالمستشفى، ويخضع للعلاج، للتبين من وجود نزيف داخلي بالمخ، أو بالجسم"، مضيفا: "الوعي لسه مش مظبوط ".

يذكر أن الفنانة منة جلال، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كشفت عن الحادث، وكتبت: "يا جماعة اللي يعرف يوصل لفادي خفاجة الممثل كان لايف على التيك توك والعربية انقلبت بيه و وتليفونه فصل".

الفنان فادي خفاجة، شارك مؤخرا في حلقات "حكايات بنات السباعي"،من بطولة ريم البارودي، أحمد جمال سعيد، محمود حجازي، محمد التاجي، وهناء الشوربجي.