فن ومشاهير

بعد انقلاب سيارته.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان فادي خفاجة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يخضع الفنان فادي خفاجة، للفحوصات الطبية، في أحد مستشفيات مدينة نصر، عقب تعرضه لحادث سير، فجر اليوم الأربعاء.

صديق مقرب من فادي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "نقل فادي للمستشفى، عقب الحادث الذي تعرض له، وأدى إلى انقلاب سيارته".

وتابع: "فادي حاليا تحت الملاحظة بالرعاية المركزة بالمستشفى، ويخضع للعلاج، للتبين من وجود نزيف داخلي بالمخ، أو بالجسم"، مضيفا: "الوعي لسه مش مظبوط ".

يذكر أن الفنانة منة جلال، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كشفت عن الحادث، وكتبت: "يا جماعة اللي يعرف يوصل لفادي خفاجة الممثل كان لايف على التيك توك والعربية انقلبت بيه و وتليفونه فصل".

الفنان فادي خفاجة، شارك مؤخرا في حلقات "حكايات بنات السباعي"،من بطولة ريم البارودي، أحمد جمال سعيد، محمود حجازي، محمد التاجي، وهناء الشوربجي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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