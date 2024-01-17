فن ومشاهير

غدا.. حفل ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبي في الرياض على قناة مزيكا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي
تنقل قناة "مزيكا"، على الهواء مباشرة مساء غد الخميس، حفل ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبي في الرياض، في تمام الساعة التاسعة
يقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية برعاية المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة، تكريما للموسيقار صلاح الشرنوبي
ويقام الحفل على خشبة مسرح أبو بكر سالم، بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، ويتضمن عددا كبيرا من الأغاني والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربي
ويشارك بالغناء في الحفل: أصالة، راغب علامة، نانسي عجرم، وائل جسار، أسماء المنور، عاصي الحلاني، تحت قيادة المايسترو تامر فيضي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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