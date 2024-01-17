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حورية فرغلي تعلق على طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

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محمد اسماعيل - القاهرة - علقت الفنانة حورية فرغلي، على طلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي

ونشرت حورية صورة للعوضي وياسمين عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "أكبر صدمة فعلا، أجمل وأطيب إنسانة ياسمين عبدالعزيز حبيبة قلبي"

وتابعت حورية: "أكيد فيه حاجة غلط، الناس وحشة أوي، وبقت مؤذية ربنا يهدي النفوس يارب"

وأعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز أمس الثلاثاء، انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي بعد زواج دام ٤ سنوات

وكان آخر ظهور للفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي في حفل توزيع جوائز وشوشة

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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