حورية فرغلي تعلق على طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - علقت الفنانة حورية فرغلي، على طلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي

ونشرت حورية صورة للعوضي وياسمين عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "أكبر صدمة فعلا، أجمل وأطيب إنسانة ياسمين عبدالعزيز حبيبة قلبي"

وتابعت حورية: "أكيد فيه حاجة غلط، الناس وحشة أوي، وبقت مؤذية ربنا يهدي النفوس يارب"

وأعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز أمس الثلاثاء، انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي بعد زواج دام ٤ سنوات

وكان آخر ظهور للفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي في حفل توزيع جوائز وشوشة