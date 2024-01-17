ياسمين عبدالعزيز أحدثهم.. بعد الطلاق هؤلاء رفعوا شعار "سنظل أوفياء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تريند مواقع التواصل الإجتماعي، وموقع البحث "جوجل"، بعد إعلانها إطلاقها رسميا، من الفنان أحمد العوضي، بالتزامن مع عيد ميلادها.

الفنانة ياسمين عبدالعزيز، كشفت عن طلاقها، الذي تم بعد زواج دام 4 سنوات، عبر صفحتها في موقع "إنستجرام" وأعلنت أمس الثلاثاء عن الطلاق، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".



ومن جانبه، كتب الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته في موقع فيسبوك: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير".

ويأتي حرص الثنائي، ياسمين والعوضي، على منشورات الطلاق، بجملة واحدة هي "وبيننا كل الاحترام والتقدير"، ضمن سلسلة من حالات الإنفصال بالوسط الفني، التي رفع أصحابها شعار " سنظل اوفياء".

وهو ما نرصده في التقرير التالي.

يوسف الشريف وإنجي علاء

الكاتبة إنجي علاء، أعلنت وصول رحلة زواجها والفنان يوسف الشريف، إلى محطة النهاية بعد زواج دام 14 عاما، عبر حسابها الرسمي بموقع "x"، وكتبت: "قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

شيرين وحسام حبيب

مساء الخميس 14 ديسمبر، أتم الثنائي الأكثر إثارة للجدل الفنانة شيرين عبدالوهاب، والفنان حسام حبيب، إجراءات الطلاق الثاني، في رحلة زواج دامت 6 سنوات، وحفلت بالكثير من المشاكل، في آخر عامين منها.

الخبير القانوني ياسر قنطوش "محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب" ، قال في تصريح خاص لـ “الخليج 365”: “تم الطلاق بين الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب، مساء الخميس في السابعة مساء، في جلسة عقدت بمنزلها”.

وأوضح محامي شيرين: ”الجلسة تمت بالتوافق بينها وبين الفنان حسام حبيب، ووقع الانفصال في هدوء تام بينهما”.

هنا الزاهد وأحمد فهمي

الفنانة هنا الزاهد، أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمي، بعد زواج دام 4 أعوام.

وعبر خاصية القصص القصيرة بموقع إنستجرام، يوم الأربعاء 15 نوفمبر، كتبت: "الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

تامر وبسمة

في 27 أبريل 2023، أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل طلاقها، من زوجها الفنان تامر حسني.

بسمة عبر موقع "‘إنستجرام" كتبت: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتب لي كل الخير آمين يارب".

تامر عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، أكد الطلاق، وكتب: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار.. فانفصلوا بالاتفاق الطيب وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد".

وأضاف: "وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند.. في حفظ الله".