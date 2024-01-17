خرج من المستشفى.. تطورات الحالة الصحية للفنان فادي خفاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قال مصدر بنقابة المهن التمثيلية إن الفنان فادي خفاجة بصحة جيدة، بعدما تعرض أمس لحادث سيارة

وأكد المصدر في تصريح لمصراوي أن فادي خفاجة دخل المستشفى أمس، وحالته الصحة جيدة لكن كان لابد أن يبقى تحت الملاحظة 24 ساعة، ومنذ دقائق خرج من المستشفى

يذكر أن الفنانة منة جلال، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كشفت عن الحادث، وكتبت: "يا جماعة اللي يعرف يوصل لفادي خفاجة الممثل كان لايف على التيك توك والعربية انقلبت بيه وتليفونه فصل".

الفنان فادي خفاجة، شارك مؤخرا في حلقات "حكايات بنات السباعي"،من بطولة: ريم البارودي، أحمد جمال سعيد، محمود حجازي، محمد التاجي، وهناء الشوربجي.