عماد يسري يكشف سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ميرنا وليد - بيروت - كشف الناقد الفني المصري عماد يسري أن فنانة ما قد تسببت في طلاق الممثل المصري أحمد العوضي و الممثلة ياسمين عبد العزيز . وقال عماد يسري: "أنا مكنتش متفاجئ لما اتطلقوا لأن في كواليس شبيهة بفيلم "ليلة بكى فيها القمر" للفنانة صباح والفنان حسين فهمي، حيث لعبت دور فنانة كبيرة وخانها المخرج الشاب".

وتابع عماد يسري: "بدأت الكواليس تتنقل في الوسط الفني وكانت آخر مشكلة هي إن في فنانة كبيرة السبب في الموضوع دة وعشان كدة ياسمين عبد العزيز محضرتش العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني".

وأضاف عماد يسري: "تم توجيه سؤال لياسمين عبد العزيز يوم 10 ديسمبر عن سبب عدم الإنجاب حتى الآن، وساعتها مكانش في إجابة واكتشفت ياسمين عبد العزيز بعدها إن في فنانة كبيرة بتهدد الحياة الزوجية".

يذكر أن الناقد عماد يسري رفض الإفصاح عن إسم الفنانة المتسببة في طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، إلا أنه أكد أنها عملت مع أحمد العوضي، وكانت تلك التصريحات عبر مداخلة هاتفية على برنامج 90 دقيقة مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة.

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