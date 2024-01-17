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ميرنا وليد - بيروت - نفت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز منذ قليل عبر حسابها الأقاويل التي تتحدث عن خيانة الممثل أحمد العوضي لها والأنباء التي تتحدث عن تورط العوضي في علاقة مع فنانة مصرية أخرى وعلقت قائلة : " أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنين زواج وإنفصالنا شيئ قدري ( مش بإيدنا ) .
وأعلنت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز عن طلاقها من أحمد العوضي يوم أمس عبر حسابها، كما أعلن الممثل أحمد العوضي أيضاً الطلاق.
وكان أحمد العوضي قد إحتفل قبل الطلاق بساعات فقط بعيد ميلادها، حيث نشر صورة تجمعها، وعلق عليها: "كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي، العمر كله ان شاء الله في صحه وسعاده ونجاح".
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز تدحض شائعات خيانة أحمد العوضي لها .. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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