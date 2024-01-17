ما بين الحقيقة والخيال.. ديوان بسمة سروة بمعرض الكتاب

ياسر رشاد - القاهرة - صدر حديثًا عد دار مختلف للنشر والتوزيع، ديوان "ما بين الحقيقة والخيال"، للشاعرة بسمة محمد سروة، ويشارك الديوان بالدورة المقبلة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

يضم الديوان مجموعة من القصائد في شعر العامية، تدور قصائده حول أفكار متنوعة بين الاجتماعي والرومانسي.

يذكر أن الشاعرة الشابة بسمة سروة اتجهت للكتابة منذ الصغر وبدأت طريقها عام 2018 بالانضمام لنادي أدب قصر ثقافة أشمون، شاركت في العديد من المسابقات وحازت بها على المراكز الأولى، ويُعتبر هذا أول ديوان فردي مستقل، وستشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب بصالة 2 جناح A45.

ومن قصائد الديوان نذكر:

أنا الحاضر وأنا المستقبل الموعود

أنا الشاطر

وأنا الحلم اللي ماله حدود

أنا الخير اللي في النية

وأنا الطفل اللي عاش يحلم

وردد حلمه أغنية