بعد الانفصال.. ياسمين عبد العزيز تكشف حقيقة خيانة العوضي لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعادت الفنانة ياسمين عبد العزيز، الحديث عن انفصالها من الفنان أحمد العوضي والتي أعلنت طلاقها منه رسميًا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشفت "ياسمين" حقيقة خيانة العوضي لها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنوات جواز وانفصالنا شئ قدري (مش بإيدينا)".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "ليلى عبد اللطيف جبرتكم؟، ربنا يجمعكوا تاني علي خير لو ليكوا خير في بعض يا رب، بلاش تخلوا كلام الناس يأثر عليكم الناس ملهاش غير الكلام، ليلى عبد اللطيف عاوزة كده، حلو الصراحة والوفاء الله لا يفرق بين اثنين، قدر الله وما شاء فعل أهم شئ الاحترام المتبادل".

وفوجئ متابعي الفنانة ياسمين عبد العزيز إعلان طلاقها رسميًا من الفنان أحمد العوضي، وعلقت: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

وتصدرت "ياسمين" و"العوضي" تريند تطبيق "X" إلى جانب عبارة "وحش الكون" التي اعتاد "العوضي" أن يقولها لـ "ياسمين" بأحداث مسلسل "اللي مالوش كبير"، وعلق المتابعين: "رسميًا طلاق وحش الكون وعلى الله حكايتك يا ست، أومال وحش الكون وحش الكون، حتى وحش الكون اتطلقت ده مفيش أمان بجد، قولنا مليون مرة اللي بيدخل الناس في كل حاجة في حياته الشخصية يستاهل اللي يحصله".

وأثارت عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف جدلًا بتوقعها انفصال العوضي وياسمين ضمن توقعاتها لعام 2024 وذلك خلال حلقتها المثيرة للجدل مع الإعلامي اللبناني نيشان، وسط نفى "ياسمين" وردت عليها قائلة: "يا ساتر يا رب، بلاش انتي يا ليلى"، إلى جانب العوضي نفسه الذي سخر من تنبؤاتها خلال لقائه كاميرا "عرب وود" قائلا: "كذب المنجمون ولو صدقوا".

وغابت "ياسمين" عن العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" الذي يعد أولى بطولات "العوضي" في السينما المصرية وسط شكوك من قبل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بوجود أزمة بينهما وحرصهما على إبقاء الأمر بعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام والسوشيال ميديا، وكشف "العوضي" عن السبب وراء غياب "ياسمين" عن العرض الخاص للفيلم قائلا: "ياسمين تعبانة ودرجة حرارتها عالية فمقدرتش تيجي".

يذكر أن ياسمين عبد العزيز أعلنت مؤخرًا انفصالها فنيًا عن الفنان أحمد العوضي وأنها ستقوم ببطولة فيلم سينمائي جديد سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الفنان أحمد العوضي الذي أكد عدم تعاونه مع "ياسمين" مرة أخرى وعن تعاقده على بطولة مسلسل "حق عرب" والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024.