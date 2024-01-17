لورين هراغي تهاجم نواه شناب بعد تصريحاته ضد غزة: "إلزم الصمت .. "

ميرنا وليد - بيروت - ردت الفنانة الأميركية لورين هراغي على تصريحات الممثل الشاب نواه شناب عن غـ زة، بعد أن رد على الانتقادات الموجهة له حول دعمه لإسرائيل.



وكان نواه شناب قد أغضب المتابعين بمنشورته الداعمة لإسرائيل والتي قال فيها "إما أن تقف مع إسرائيل أو أن تقف مع الإرهاب"، كما أنه قد قام بتوزيع ملاصق تحمل عبارة "الصهيونية جذابة ومثيرة".

ومن بعدها بعدة أشهر، نشر نواه شناب فيديو يشرح وجهة نظه فيه وقال "أشعر أنكم أسأتم فهمي وأريد أن أوضح أنني أريد السلام بين الطرفين. لقد تحدثت لأصدقاء ذوي أصول فلسـ طينية واستنتجت أننا جميعا نريد نفس الشيء وهو عودة الرهائن لأهاليها ووقف قتل الأبرياء في غـ زة، لأن الكثير منهم نساء وأطفال وهذا أمر بشع".

وردت لورين هراغي، واحدة من أكثر الفنانات دعما للقضية الفلســـ طينية، على نواه شناب بنبرة عنيفة: "لقد احتفظنا بسجلاتك يا عزيزي. أنا نشيط على الانترنت وتضع إعجابا على وتنشر البروباجاندا الكاذبة. أنا حرفيا نشرت لافتات تحمل عبارة "الصهيونية مثيرة"، وكنت تصف جميع الفلســ طينيين والداعمين لهم بالإرهابيين".

وتابعت لورين: "لذلك عليك أن تلزم الصمت ولا تقول أنك تريد التناغم بين الطرفين. طالب بإنهاء الاحتلال ووقف إطلاق النار، وإذ لم تفعل ذلك فأنت لا تزال كما رأيناك".

الجدير بالذكر أن لورين هراغي قد أطلقت المغنية أغنية داعمة للشعبين الفلس ـطيني والسوداني تحمل اسم "يوم انفجار العالم" – The Day The World Blows Up، معلنة عن تبرعها بالأرباح لجمعيات خيرية.