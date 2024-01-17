بعد أزمة صحيّة.. بيومي فؤاد يخرج من المشفى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكّد الفنان المصري بيومي فؤاد في تصريحات إعلامية تحسن حالته الصحية بعد الوعكة التي ألمت به، معلناً خروجه من أحد مستشفيات القاهرة حيث تلّقى العلاج اللازم.

وكان المخرج الشاب محمد نجل فؤاد نشر صورة والده ممدداً داخل غرفة العناية المركزة حيث تم وصله بأجهزة الأوكسجين والتنفس.

يُذكر أن بيومي فؤاد احتفل مع صنّاع وأبطال فيلم “الإسكندراني” بالعرض الخاص للعمل في المملكة العربية السعودية، بعد تغيّبه عن العرضين الخاصين اللذين أُقيما في مصر، حيث حضر العرض بجانب بيومي فؤاد وأحمد العوضي كلٌ من: المخرج خالد يوسف، محمود حافظ، وعدد من أبطال العمل، والذين التفّ حولهم الجمهور طالبين التقاط الصور التذكارية معهم.

من ناحية أخرى، نشر حساب إحدى الشركات المتخصصة في إنهاء إجراءات وتيسير الحصول على جنسيات مختلف الدول والحصول على جوازات السفر الخاصة بتلك الدول، عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو ظهر فيه الفنان بيومي فؤاد وهو يوقّع على طلب الحصول على جنسية كومنولث دومينيكان، ويتحدث خلال الفيديو قائلاً إنه كان يعاني من مشكلة تتعلق بالحصول على تأشيرات لدول أخرى، خاصة أن ظروف عمله تتطلب منه السفر أحياناً والإقامة لأكثر من يوم، وهو لذلك قرر اللجوء الى الشركة للحصول على جواز سفر دول الكاريبي.