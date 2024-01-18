غادة عبد الرازق تتحضر للجزء الثاني من حدث بالفعل.. وهذا ما كشفته

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق بدء تحضيرها لجزء ثاني من مسلسل "حدث بالفعل" بحكاية جديدة.

وقالت غادة عبد الرازق: "القنوات والمنتجين اللي عرضوا المسلسل قالوا إحنا عايزين حدث بالفعل جزء ثاني لغادة عبد الرازق بس على 5 حلقات وهتبقى أقوى من الأول".

وقد قدمت غدة سابقاً بطولة حكاية "تحت الحزام" من العمل نفسه، وعنه قالت: "حكاية تحت الحزام حقيقية، وجبناها من ملفات دكتور نفسي، وبطلتها لسه عايشة إلى الآن. بطلتها عايشة مع ابنها وحفيدتها ومحدش عرف اللي هي عملته، وهي مش في مصر".

حديث غادة هذا أثناء أثناء استضافتها في برنامج "الراديو بيضحك" مع الإعلامية فاطمة مصطفى على راديو 9090.

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