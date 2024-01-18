ديانا حداد تطل من مكة بالحجاب.. وتثير الجدل مجدداً حول تغيير ديانتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانة ديانا حداد الجمهور مجموعة صور لها ظهررت فيها من مدينة مكة المكرمة في السعودية، وهي تؤدي مناسك العمرة، وترتدي ملابس الإحرام.



وعلقت ديانا على المنشور قائلة: "اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا".

وقد تفاعل الجمهور مع المنشور، مثيرين الجدل من جديد حول قيام ديانا بتغيير ديانتها.

وقد نشرت ديانا حداد سابقاً مقطع فيديو أليم لطفلة فلسـ طينية جريحة نتيجة الحرب على غـ زة، وقد علّقت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "يا عمري انتي يا بنتي، شو وجعكم كبير، كيف بدنا نحكي لكم عن اللي صار بالمستقبل… عن قتل البراءة ولا عن انعدام الإنسانية؟ يا رب يا صغيرتي تنسي الشي يلي شفتيه وعشتيه وشفناه بعيونك".

وتابعت ديانا حداد: "الله يكون معكم ومن سواه يكون بجانبكم".