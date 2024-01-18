تايلور سويفت تحطم رقماً قياسياً جديداً.. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - حطمت الفنانة العالمية تايلور سويفت رقماً قياسياً جديداً في أقل من أسبوعين، يضاف إلى سلسلة أرقامها وإنجازاتها.



وأصبحت الفنانة العالمية، أول مغنية تصل إلى مليار عملية بث على سبوتيفاي في 2024.

يشار إلى أن تايلور لم تصدر أي أغنية جديدة منذ إصدار "Taylor’s Version1989" في تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلا أن إعادة تسجيل الأغنية مع خمسة مسارات "Vault " جديدة جعلتها تتفوق على مبيعات الألبوم الأصلي لعام 2014.

واحتل ألبوم آخر لتايلور سويفت المرتبة الأولى في المملكة المتحدة.

وبحسب بيانات "Luminate "، كان لتايلور سويفت واحداً من كل 78 عملية بث في الولايات المتحدة في عام 2023، مع توقعات بزيادة الأرقام مع زيادة شعبية المغنية.

ومن المتوقع أن تعلن سويفت عن إعادة تسجيل ألبومها " Reputation " لعام 2017، بحسب ما هو مقرر.

ويعد ألبوم "Reputation " من الأكثر إثارة لتايلور، إذ يتضمن مقطوعات تتحدث عن عدائها مع كانييه ويست وكيم كارداشيان.