عبدالله رشدي يحذر من مشاهدة فيلم إندونيسي شهير لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حذر الداعية الإسلامي وإمام مسجد السيدة نفيسة عبدالله رشدي من مشاهدة الجزء الجديد من سلسلة أفلام الرعب الإندونيسية "سجين" وذلك عبر مقطع فيديو نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب قناته الرسمية على "يوتيوب".

وجاء السبب وراء تحذير "رشدي" من مشاهدة الفيلم نظرًا لقضيته الشائكة حول "السحر الأسود" وأكد أن الفيلم يحمل العديد من الطلاسم وأسماء الجن الحقيقية والتي يتم الحديث عنها صراحة بأحداث الفيلم وأنه من الممكن أن تكون وسيلة استدعائهم إذا لم يتوخى الحذر.

وعلق "رشدي" قائلا: "وردتني العديد من الرسائل التي تريدني أن أتحدث عن الفيلم الذي عرض مؤخرًا في بعض دور السينما هذا الفيلم الذي يسمى سجين وهو الجزء السابع منه، وفي الحقيقة لم أكن على معرفة بهذا الفيلم واستهجنت الاسم حينما سألني الناس عنه ظننت أن بعض الناس يمزح لكني فوجئت أن الأمر حقيقة وأن هناك أمر لابد التحدث عنه وهو أمر جلل وليس هين وليس فيلمًا كبقية الأفلام التي تمر علينا".

واستكمل: "هذا الفيلم أستطيع أن أقول لحضراتكم أنه أخطر الأفلام التي في حدود معرفتي عرضت عليا وقرأت عنها وبحثت فيها، هذا الفيلم يتناول قضية شائكة جدًا وهي السحر الأسود، وخطورة هذا الفيلم لا تكمن في مجرد تناول القضية إنما الخطورة تكمن في أنه بكل أسف قد أوتي فيه بتعويذات وهذه التعويذات استخدم فيها السحر الأسود أسماء للجن وهذه الأسماء على حسب ما بحثت هي أسماء حقيقية لذلك لا أوصي أبدًا أحدًا أن يشاهد هذا الفيلم ومن غلبه هواه أو شيطانه أن يشاهده فأياه أن يفعل هذا في بيته".

وأضاف: "الخطورة تكمن أن هذه التعويذات اذا تليت في مكان معين فإنها قد تستحضر أنواع معينة من خدام هذه التعويذات وهذا الأمر قد عاصرته في حياته بوقت من الأوقات واحتككت ببعض الشباب حينما كنا أصغر من ذلك ربما بأكثر من 10 سنوات وقام بعض الشباب الذين أعرفهم من المقربين إلي واتي ببعض الكتب واستطاع أن يحصل على نسخة فريدة من الكتب التي تحمل في طياتها تعويذات كاملة صحيحة، وتواصل مع بعض الخبراء في هذا المجال وأخبروه لابد أن يقرأها كل يوم 5 مرات عقب انتهاء الأذان وعليه أن يكون في مكان مظلم وحده".

تدور أحداث الجزء السابع من فيلم "سجين" حول فتاة تدعى "سارة" تعيش في مدينة إسطنبول مع زوجها "مصطفى" وتعاني "سارة" من مشاكل نفسية واضطرابات عقلية لتقرر في أحد الأيام اللجوء إلى السحر الأسود على أمل ان يعالج مشاكلها النفسية، وطرح الجزء الأول من سلسلة أفلام "سجين" عام 2014 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا حول العالم جعل الشركة المنتجة تواصل إنتاج المزيد من الأجزاء وسط تعليقات الجمهور الذين وصفوه بأحد أكثر الأفلام شاهدوها رعبًا على الإطلاق.

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