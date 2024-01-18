بالفيديو- محمد رمضان يبهر المتابعين بموهبته الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه، مقطع فيديو كشف من خلاله عن موهبة جديدة له.

وظهر محمد رمضان في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي، بجوار ابنته كنز، وهو يعزف على الأورج موسيقى فيلم "قصة حب".

وأرفق رمضان مقطع الفيديو بتعليق، قال فيه: "قصة حبي مع ابنتي".

وتفاعل عدد كبير من متابعي رمضان مع مقطع الفيديو، وأعربوا عن إعجابهم الكبير بعلاقة رمضان بابنته، وأثنوا على لطافة ابنته كنز، كما دعوا لها بأن يحفظها الله.

يذكر أن محمد رمضان كان قد أحيا مساء السبت الماضي حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023"، وقدم الأغنية الرسمية للبطولة، وسط تفاعل كبير من الحضور.



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