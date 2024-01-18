إيرادات فيلم "الملكة" في شباك التذاكر أمس

ياسر رشاد - القاهرة - بلغت إيرادات فيلم "الملكة" للفنانة هالة صدقي، 41,930 جنيه في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية، أمس الأربعاء، ضمن موسم إجازة منتصف العام.

وكان تم تغيير أسم الفيلم من "كتف رباعي" إلى "الملكة"، ومن المقرر طرحه في الدول العربية خلال الأيام القليلة المقبلة.

قصة فيلم الملكة :-

ويشار إلى أن تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي، حيث تتعرض سيدة أعمال تدعى (ماجدة) للعديد من المضايقات، لكنها تنجو من محاولات أعدائها لإيذائها، وتستطيع الحصول على كامل حقها منهم.

أبطال فيلم الملكة :-

يذكر ان فيلم الملكة، بطولة : "هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبد العزيز.