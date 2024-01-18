طليقة شريف منير تنجو من الموت.. تعرّضت لحادث سير كبير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة لورا عماد، طليقة الفنان شريف منير عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” عن نجاتها من موت محقق إثر تعرضها لحادث سير مروّع.

ونشرت لورا صوراً عدة كشفت من خلالها عن تحطّم سيارتها بالكامل، وعلّقت عليها قائلةً: “حياتي وطول عمري بقول إن الخوف من الناس اللي بتسوق حواليك مهما كنت أنت بتعرف تسوق، وإن اللي ربنا كتبهولك حتشوفه”.

وأضافت: “وإنك متملكش في نفسك ولا في اللي حواليك حاجة غير إنك تدعي لنفسك وللي حواليك إن ربنا يحفظنا ويلطف بينا، أما أهم اكتشاف اكتشفته إن الزحمة أأمن بكتير من الشوارع الفاضية السريعة الجاذبة لمحبّي السرعة. أما الحاجة التانية اللي عارفاها من زمان، إن اللي بيمشي مبيتعبش بس بيسيب ناس اتكسر قلبهم لأنهم حبّوك من قلبهم. بشكرك يا رب إني مكسرتش قلب حد وإني طلعت منها على خير”.

وأنهت لورا عماد منشورها بالقول: “ربنا يحفظكم كلكم ويحفظ أولادكم من شر الطريق وشر الناس المستهترة وإن محدّش مات حتى لو كان هو اللي غلطان لإني مش عارفة كنت حبقى عاملة إيه لو كان حد مات حتى وإن كان هو الغلطان، أرجوكم ارحموا أهاليكم ومتموّتهمش وهمّا عايشين”.