فنانة أخرى السبب.. مفاجأة مدوّية بشأن طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة” الذي تقدّمه الإعلامية بسمة وهبة، فجّر الناقد الفني عماد يسري مفاجأة صادمة عن طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي. إذ قال: “طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي كان متوقع وأنا ما اتفاجئتش بيه، وأرى إن السبب في طلاقهم فنانة أخرى”.

وأضاف: “من دون الكشف عن هويتها، هذه الفنانة شاركت أحمد العوضي في عدد من الأعمال الفنية، وهي السبب الرئيس في الطلاق، بعد أن دخلت حياتهما”.

وأردف عماد يسري بالقول: “تم توجيه سؤال الى ياسمين عبد العزيز في 10 ديسمبر عن سبب عدم الإنجاب حتى الآن، وساعتها مكانش في إجابة… واكتشفت ياسمين بعديها إن في فنانة كبيرة بتهدّد حياتهم الزوجية”.

وأكدت بسمة وهبة في تعليقها على كلام عماد يسري أنها تعرف هذه الفنانة، وأنها دائماً تثير الأزمات مع الفنانين الذين تعمل معهم، وتخرج شائعات عن ارتباطها بكل فنان تشاركه في عمل فني.

يُذكر أن حالة كبيرة من الجدل أُثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أعلنت ياسمين عبد العزيز انفصالها عن أحمد العوضي، خاصة بعد توقّع عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف طلاق الثنائي في عام 2024.