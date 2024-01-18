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الشاعر منير بو عساف يفجع بوفاة زوجته ميرلا زلاقط

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ميرنا وليد - بيروت - غيب الموت، اليوم الخميس، زوجة الشاعر اللبناني منير بو عساف، ميرلا زلاقط، وذلك بعد معاناة مع المرض.


وأصيبت ميريلا بمشاكل صحية، أدت إلى دخولها المستشفى منذ نحو شهر، وكان قد طُلب لها وحدات دم أكثر من مرة بعد أن كان قلبها يعمل بنسبة 20%.
يذكر أن الشعار منير بو عساف كان قد تزوج من ميريلا عام 2017، وبحضور عدد كبير من أهل الفن، من بينهم وائل كفوري، وناجي أسطا، وباسكال مشعلاني، وغيرهم،ورزقا بولد وحيديدعى جوفن ويبلغ من العمر 6 سنوات.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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