"إلهي يحرسك م العين".. صلاح عبدالله يدعم محمد صلاح قبل مباراة مصر وغانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

حرص الفنان الكبير صلاح عبدالله، على دعم لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قبل ساعات من مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب غانا

ونشر صلاح عبدالله عبر حسابه الرسمي بموقع إكس، صورة تجمعه باللاعب محمد صلاح وعلق قائلا: "إلهي يحرسك م العين.. وتلعب حلو يا محمد، ‏وتجيب الليلة دي جونين.. تفرح قلبي يا محمد ‏عمك صلاح يا صلاح..م الماتش اللي فات زعلان، ‏وشبكة الأفراح.. إنت فارسها يا مان ‏إصحى وصحي زمايلك.. فرحوا مصر يا محمد"

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الغاني في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس، في مباراته الثانية بالدور الأول ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢٤ والمقامة بكوت ديفوار