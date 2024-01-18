فن ومشاهير

سعر خيالي لفستان كيم كارداشيان من تصميم ريك أوينز

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بأخر إطلالة لها على الجمهور من خلال صور لها شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك رائع وأنيق إرتدت فيه فستان قصير وضيق من دون أكمام باللون الموف اللامع سترابليس ذات فتحة عند الصدر تمتد إلى أعلى البطن، وإعتمدت تسريحة الضفائر مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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الفستان الذي إرتدته كيم من تصميم مصمم الأزياء العالمي ريك أوينز وتجطى سعره الـ 1100 دولار.
شاركت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو استعرضت من خلاله مكتبها الفاخر، الذي ضم نسخة ثلاثية الأبعاد من دماغها وسرير لتسمير البشرة.
ووثقت كيم كارداشيان في مقطع الفيديو، جولتها في أرجاء مكتبها الفاخر.
وظهر في مقطع الفيديو جدران المكتب التي تغطيها أغلفة المجلات التي ظهرت فيها كيم، وقالت الأخيرة في الفيديو تعليقاً على هذا المشهد: "أنا كيم كارداشيان... بالطبع، كل أغلفة مجلاتي تغطي جدراني".
كما ظهر في الفيديو تمثال يشبه جسدها، تسخدمه كعارضة أزياء، وعلقت كيم: "بلا شك، لدي عارضة أزياء خاصة بي وفقًا لقياسات جسدي في غرفتي الفخمة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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