بعد تأجيله وتعديل اسمه.. مخرج فيلم منى زكي يكشف موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف المخرج هاني خليفة، عن الاسم الجديد لفيلم "القاهرة مكة"، الذي تقوم ببطولته النجمة منى زكي، وموعد عرضه، بعد تأجيله أكثر من مرة.

المخرج طرح بوستر الفيلم، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، وكتب: "اوعي وشك، رحلة محفوفة بالمخاطر، وأخيراً رحلة 404 في السينمات المصرية ٢٥ يناير وفي العالم العربي ١ فبراير ".

الفيلم قبل عرضه في مهرجان البحر الأحمر الدولي عام 2022، تم تأجيل عرضه بعد مطالبة الرقابة تعديل بعض المشاهد، في مرحلة المونتاج.

وأعلن منتج الفيلم محمد حفظي، عن عرض الفيلم عدة مرات على مدار العامين 2022و 2023

الفيلم بطولة: منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاوي، حسن العدل، محمد علاء، عارفة عبدالرسول، سما إبراهيم وشادي الفونس، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، وإنتاج محمد حفظي.