قبل ساعات من حفل دبي عمرو دياب يواجه هذه الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يواجه النجم عمرو دياب، أزمة طارئة قبل ساعات من حفله الغنائي، المقام في القرية العالمية بالإمارات، مساء اليوم الخميس 18 يناير.

الأزمة حدثت صباح اليوم، إذ رحلت عن عالمنا والدة الملحن وعازف الجيتار أحمد حسين، الذي يعد من أهم أعضاء فرقة النجم عمرودياب، على مدار 8 سنوات.

الملحن وعازف الجيتار احمد حسين، أعلن عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب،:" انتقلت إلى رحمة الله والدتي الحاجة نجوى محمد حسن فرج الله، وصلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد الرحمة، مصطفى النحاس بمدينة نصر".

ويقوم أحمد حسين بالعزف على ألة الجيتار، ، مؤخرا في العديد من أغاني ألبوم النجم عمرو دياب، ومنها "واخدين راحتهم" ، إلى جانب الأغنية الرئيسية "مكانك"، ومن قبلها "خلص على قلبي"، وشارك بالظهور في كليبات أغاني "أماكن السهر"، و"الدنيا بترقص"، إلى جانب مشاركته بالعزف فغيب جميع حفلات الهضبة.

النجم عمرو دياب، يقدم مساء اليوم الخميس، الحفل الثالث له عقب طرح ألبوم "مكانك"، ويشهد تعاونه الأول، مع شركة روتانا، بعد 10 سنوات، من النزاع القضائي، الذي أشتعل بينهم، قبل وبعد طرح ألبوم "شفت الأيام"، عام 2014.

يذكر أن النجم عمرو دياب، تصدر قوائم الأعلى استماعا عبر منصة أنغامي، بعد طرح ألبوم "مكانك"، الذي يضم 12 اغنية، منهم "واخدين راحتهم"، و "معرفش حد بالأسم ده"، و"سلامك واصلني"، و "بيوحشنا"، و " ظبط مودها"، و"المعنويات مرتفعة"، و " مبتغيبشي" ، و" يا قمر"، و"الكلام ليك".