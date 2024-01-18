طرح البوستر الرسمي لمسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "حدوتة منسية"، والمقرر عرضه نهاية الشهر الجاري ، ويقوم ببطولته نخبة من الممثلين المصريين من بينهم سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محي الدين.



يدور مسلسل "حدوتة منسية" حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبنائه من الميراث لتكون هي المسؤولة عن كل شيء ليتنافس أبنائها على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.



