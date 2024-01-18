فيديو لطيف للغاية يجمع زياد برجي بإبنه يوسف.. شاهدوا خفة دمهمها

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني زياد برجي مقطع فيديو لطيف عبر حسابه الخاص مع الجمهور، ظهر فيه إلى جانب إبنه وهما يلعبان مع بعض أثناء التنزه في الحديقة، وعلق عليه بالقول: "يوسف.

.بطلي"، وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير مشيرن إلى لطافتهما و خفة دمهما و مأكدين على حبهم لـ زياد و لعائلته.

و في قوت سابق، هنأ زياد برجي، الفنانة المصرية ليلى أحمد زاهر، إبنة صديقه الممثل المصري أحمد زاهر، بخطوبتها على المنتج المصري هشام جمال.

وشارك زياد برجي الجمهور صورة للعروسين من الحفل، عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه الخاص، وعلق باللهجة المصرية: "ألف مبروك لبنت أخي النجم أحمد زاهر، النجمة والقمر ليلى أحمد زاهر .. انشالله كل أيامكن حلوة يا حبيبة قلبي.. ربنا يهنيكم يا هدى وأحمد ويفرح قلوبكن دايماً".

