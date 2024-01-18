طارق الشناوي يشيد بفيلم أبو نسب .. «أفضل من الإسكندراني»

ياسر رشاد - القاهرة - علق الناقد طارق الشناوي على تربص عدد من الفنانين وعدم تقبلهم النقد على أعمالهم الفنية، مشيرًا إلى أن كوكب الشرق أم كلثوم تعرضت لانتقادات عديدة ولم تهاجم مَن انتقدها.

وقال طارق الشناوي خلال استضافته في برنامج ورقة في ملف الذي يقدمه الإعلامي هيثم بسام على قناة النهار: عندما تفقد قدرتك الإبداعية بتتحول لشخص ماسك سكينة ومش عايز حد يقترب من العمل، ولما أم كلثوم عملت الأطلال ممسكتش السكينة لحد، وسابت العمل يدافع عن نفسه، وكذلك الحال في أغنية أنت عمري انتقدوهم ومنزلتش أم كلثوم شتمت ولا قال عبد الوهاب معقول!؟

وأضاف طارق الشناوي: العمل الفني يدافع عن نفسه، وتزعل لو فيه جملة كانت خارج السياق، وفيه بعض الناس صدرت للمجتمع إنها عالية وفوق والنقد.

كما تطرق في الحديث لنقد فيلم الإسكندراني، قائلًا: انتقدت فيلم الإسكندراني فنيًا والكاتب أسامة أنور عكاشة كتبه من حوالي 33 سنة، وده السيناريو الوحيد اللي اتعمل في كتاب وكان المفروض يخرجه خالد يوسف، ولكن مطلعوش بروح جديدة، الكتابة الدرامية لها علاقة بالزمن واللغة بتتغير، وخالد عايز يعمل حاجة بروباجندا وجاب العوضي والضرب والعنف غلب على الفكرة.

أما عن المقارنة بين فيلم أبو نسب وفيلم الإسكندراني، أردف طارق الشناوي: أبو نسب أفضل لأنه صادق مع نفسه ومعندوش إدعاء سياسي.