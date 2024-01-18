عمرو دياب يُحيى حفلاً غنائياً في دبي وسط حضور جماهيري ضخم

ميرنا وليد - بيروت - انطلق منذ ساعات حفل الفنان المصري عمرو دياب، في دبي على المسرح الرئيسي بالقرية العالمية، وسط حضور جماهيري ضخم كالعادة من محبيه من كل بلاد .



وكاعدته بدأ عمرو دياب بـ أغنيته الشهيرة “يا أنا ي لأ”.

وكان الفنان المصري عمرو دياب قد طرح مؤخرا أحدث ألبوماته الغنائية الذي جاء بعنوان "مكانك"، وتضمن 12 أغنية متنوعة، عبر أحد تطبيقات الموسيقى الشهيرة التي يتعاون معها في الفترة الأخيرة.

وجاءت أغاني ألبوم عمرو دياب كالتالي:

"بيوحشنا" كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، و"سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، و"معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، و"ظبط مودها" من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي.

بالإضافة إلى "واخدين راحتهم" من كلمات محمد البوغة، الحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، و"مكانك" كلمات تامر حسين، وألحان عمرو دياب، وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا قمر" كلمات مصطفى حدوتة وألحان عمرو دياب وتوزيع وسام عبد المنعم، و"لوحدنا" كلمات تامر حسين، ألحان عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي، و"الكلام ليك" كلمات تامر حسين، ألحان محمد قماح، توزيع أسامة الهندي.

وأغاني "ماتتعوضش" كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي، "ما بتغيبش" كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، و“المعنويات مرتفعة” كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم.