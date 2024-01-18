جويل بدر تعلن انفصالها رسمياً عن زوجها حسين نجدي-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة والمنتجة اللبنانية جويل بدر انفصالها عن زوجها السيد حسين نجدي وذلك بعد حياة زوجية استمرت لفترة تقارب الثلاث سنوات ونصف السنة إذ كان عقد قرانهما قد جرى يوم 19 تموز/يوليو من العام 2021.



وشاركت جويل الخبر الحزين في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي عبر خاصية القصة وكتبت بخلفية لونها أسود :"تم انفصالي رسمياً عن حسين".

وكانت جويل نشرت أمس رموزاً تعبيرية لوجوه باكية في نفس الخاصية من دون أن توضح أية تفاصيل أخرى.

ولم يعرف بعد سبب الانفصال بين جويل وزوجها والذي قد يكشف النقاب عنه في الأيام المقبلة.

