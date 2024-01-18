أحدث جلسة تصوير لـ ياسمين صبري..والجمهور: "لابسة دب في رجلك"(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة" ، "جمالك مش عادي والله يا فنانة" ، "لابسة دب في رجلك يا فنانة" ، "قمر ما شاء الله" ، " عايزة الشنطة سلف" ، "روعة بجد" ، " ملكة جمال الكون" ، "أحبك والله ياسمينتي".

ويعرض للفنانة ياسمين صبري حاليًا فيلم "أبو نسب" بطولة محمد عادل إمام وماجد الكدواني.

يذكر أن، ياسمين صبري تواصل تصوير مشروعها السينمائي الجديد بعنوان "دليلة" وهو أول فيلم لبطلة خارقة في تاريخ السينما المصرية، وكشف المخرج بيتر ميمي بشهر أبريل من العام الماضي عن جلسة عمل جمعته بـ "ياسمين" للوقوف على تفاصيل الشخصية التي تجسدها بأحداث الفيلم ويمثل التعاون الأول بينهما على شاشة السينما.