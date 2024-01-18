ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عدة صور من إطلالتها بالفستان الذي ظهرت فيه بكليب أحدث أغنياتها التي حملت عنوان "وصلتلها". ليلى عبد اللطيف حديث المتابعين .. بعد أن أصابت في توقع طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

وبدت هيفا بوضعيات مختلفة واقفة وجالسة وأشاد المتابعون بجمالها وأناقتها ومحبتهم الكبيرة لها.

وأرفقت هيفا الصور بتعليق شكرت من خلاله متابعيها على دعمهم لها وللأغنية وحثتهم على مواصلة الاستماع للأغنية عبر كل المنصات الموسيقية وكتبت :"وخُد بالك دي قادرة تغيب وزي ما ماسكة فيك هاتسيب".

وأضافت :"لقد غمرتموني بكل ردود فعلكم الإيجابية ، استمروا في الاستماع إلى "وصلتلها" على كل المنصات الموسيقية".

إشارة إلى أن هيفا تصدرت ترند يوتيوب وتربعت في المرتبة الثالثة بأغنية "وصلتلها" التي حققت حتى الساعة أكثر من ثلاثة ملايين ومئتي ألف مشاهدة عدا عن المنصات الموسيقية الأخرى.

الأغنية من كلمات محمود عبد الله وألحان الراحل محمد النادي وتوزيع موسيقي نور، وميكس وماستر سليمان دميان.



كانت هذه تفاصيل خبر هيفا وهبي بفستان كليب "وصلتلها" تشكر متابعيها وتحثهم على دعم الأغنية-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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