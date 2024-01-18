صلاح الشرنوبي| أسما لمنور في وصلة خاصة لأغاني ذكرى

ياسر رشاد - القاهرة - أعادت الفنانة أسماء لمنور جزء من أجواء الراحلة ذكرى، في حفل ألحان صلاح الشرنوبي، المقام حاليًا ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.

قدّمت أسما لمنور أغنيتي الله غالب، الأسامي، كل اللي لاموني" مع الأوركسترا الكبرى بقيادة المايسترو تامر فيضي، ورغم أن أغاني ذكرى لها طابع خاص بها، ولكن استطاعت أسما أن تقدمهم بطريقتها الخاصة مع العزف المميز للأوركسترا والتي أنعشت أغاني ذكرى من جديد على المسرح.

أغنية اللي غالب تم طرحها عام 2000 من كلمات وليد رزيقة وألحان صلاح الشرنوبي، ويقول مطلعها"والله غالب.. أنا احبك.. والله غالب

لو تخاصم أو تصالح أو تعاتب

وانت فاكر وانت ناسي نور عيوني

مالك القلب وروح الروح.. والله غالب

الله عالم الله عاطي لك حبيبك

لو تفارق عمري ما بقدر أسيبك

دقت والله.. قلبي صابر ع الليالي

ما انت عارف شفت بهواك العجايب

الراحلة ذكرى

أغنية الأسامي تم طرحها في 1997 من كلمات وليد رزيقة، ألحان صلاح الشرنوبي، ويقول مطلعها "الاسامى هى هى .. والقلوب اتغيرت

والسنين رايحة وجاية .. والامانى اتبعثرت

واللى راح راح .. من العمر راح

واللى راح من عمرى راح .. واحنا ملينا الرجوع

خد زمنا الشوق وراح .. ولا هتجيبو الدموع

ما القلوب اتغيرت .. والاسامى هى هى"

يجتمع في حفل ليلة ألحان صلاح الشرنوبي نخبة كبيرة من نجوم الغناء العربي" عاصي الحلاني، راغب علامة، أصالة، نانسي عجرم، أسما لمنور، وائل جسار"، على مسرح محمد عبده أرينا وتم نفاد التذاكر بالكامل قبل أيام من إقامتها.

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما ضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.