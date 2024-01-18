ليلة صلاح الشرنوبي| نوستالجيا راغب علامة تملأ أرجاء الحفل

ياسر رشاد - القاهرة - ملأ الفنان راغب علامة أرجاء مسرح ليلة ألحان صلاح الشرنوبي بوصلة غنائية من التسعينيات تعايش معها الحضور في أجواء خاصة من أغنيات تلك الحقبة.

نوستالجيا مميزة من راغب علامة في ليلة صلاح الشرنوبي

قدم راغب علامة 4 أغاني من النوستالجيا الخاصة به “فرق كبير، توأم روحي، سيدتي الجميلة، مغرم يالي”، وهو المطرب الذي حصل على أكبر عدد من الأغاني في فقرته حتى الآن.

أغنية فرق كبير 1996 من كلمات أحمد شتا ألحان صلاح الشرنوبي، ويقول مطلعها"

فرق كبير بينك وبين غيرك فرق كبير

فرق كبير بيبان في تاثيري فرق كبير

بحلف وحياة عينيا يا اقرب مني ليا

دانا بنسى الدنيا ديا لو جيت في تفكيرك لو جيت

فرق كبير بي وبين غيرك فرق كبير

فرق كبير بيبان في تاثيري فرق كبير"

وأغنية توأم روحي طُرحت في 1995 من كلمات أحمد شتا، ألحان صلاح الشرنوبي، ويقول مطلعها "أجمل حاجة يا روحي انك توأم روحي

يا أغلى حاجة فى عمري حبك قدري وروحي

أنا وأنت ح نتواعد ولا يمكن نتباعد

ما أنت الحلم الواعد وأنت الدوا لجروحي

وأنا روحي فيك وعيوني بتنده ليك

وقلبي بيجري عليك وغرامي عليك شاهد

أجمل حاجة يا روحي انك توأم روحي



أما “سيدتي الجميلة” التي طرحت في 1996 من كلمات أحمد شتا ألحان صلاح الشرنوبي

ويقول مطلعها " سيدتي الجميلة ممكن تسمحي لي

أنا دبت بـ تسبيلة و نهاري بقى ليلي

قلبي حبك انت و سماكي حبيبتي

و الشوق يا أميرتي و الشوق يا أميرتي

ليله بألف ليله

أنا قلبي فيكي طاير عاشق بس حاير

و المكتوب عليَ مش طايلاه ايديَ



يجتمع في حفل ليلة ألحان صلاح الشرنوبي نخبة كبيرة من نجوم الغناء العربي" عاصي الحلاني، راغب علامة، أصالة، نانسي عجرم، أسما لمنور، وائل جسار"، على مسرح محمد عبده أرينا وتم نفاد التذاكر بالكامل قبل أيام من إقامتها.

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما ضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.