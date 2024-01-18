أحمد سعيد عبدالغني يحيي الذكري الخامسة لرحيل والده.. الله يرحمك يا حب عمري

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان أحمد سعيد عبد الغني، على إحياء الذكرى الخامسة لوفاة والده الفنان القدير سعيد عبد الغني .

وكتب أحمد سعيد عبد الغني، عبر حسابه على انستجرام قائلًا: " الذكرى السنوية الخامسة لوفاة أبي وأخي وصديقي وتوأم روحي.. الله يرحمك يا حب عمري".

معلومات عن الفنان الراحل سعيد عبد الغني

حصل سعيد عبد الغني، على ليسانس الحقوق عام 1958 وعمل في الصحافة بجريدة الأهرام والتي أوصلته إلى عالم الفن، وقدم ما يزيد عن 124 عملا خلال مشواره الفني من أهمها فيلم "المذنبون" عام 1975، فيلم "إحنا بتوع الأوتوبيس" والذي نال عنه جائزة تقديرية من جمعية الفيلم، "حبيبي دائماً" عام 1980، "حدوته مصرية" من إخراج يوسف شاهين، "زوج تحت الطلب" و"امرأة واحدة لا تكفي" وغيرها.

كما توهج في مجال الدراما التليفزيونية، وكانت أبرز مشاركاته كانت من خلال مسلسل "الفرسان" بدور "عز الدين أيبك"، "الثعلب"، "رد قلبي"، "شمس الأنصاري" و"أولاد الليل" وغيرها.

وكان شارك الفنان أحمد سعيد عبد الغنى مؤخرًا في مسلسل "ملف سرى" بطولة النجم هاني سلامة.

وكان هاني سلامة شارك فى مسلسل "بين السماء والأرض"، والذي أعاد به سلامة قصة الكاتب الراحل نجيب محفوظ والتي قدمت من قبل في فيلم قام ببطولته الراحل عبد المنعم إبراهيم والراحلة هند رستم، وشارك مع هاني سلامة في المسلسل عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا اللوزي، نجلاء بدر، محمود الليثي، عمر كمال وغيرهم من الفنانين.

أبطال ملف سري

يذكر أن "ملف سري" بطولة المسلسل هانى سلامة، ماجد المصرى، إدوارد، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، شيرين، كارولين عزمى، صبا الرافعى، إيمان يوسف وجارٍ التعاقد مع باقى الفنانين.

الاختيار الجزء الثاني

وكانت آخر اعمال الفنان احمد سعيد عبدالغني مسلسل الاختيار الجزء الثاني والذي قام ببطولته الفنان أحمد عز والفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال وآخرون وهو من إخراج بيتر ميمي ومن تأليف هاني سرحان وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجي .