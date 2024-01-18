ليلة صلاح الشرنوبي| لفتة خاصة للموسيقار الراحل طارق عاكف

ياسر رشاد - القاهرة - مع الأجواء المميزة لألحان صلاح الشرنوبي، ظهر ضوء موسيقي خاص للموسيقار الراحل طارق عاكف صاحب التوزيعات الموسيقية المتميزة، على مدار عقود طويلة مع كبار رموز الغناء المصري والعربي.

طارق عاكف ضيف خاص على ليلة ألحان صلاح الشرنوبي

وجه الفنان راغب علامة شكر خاص للموزع الموسيقي طارق عاكف الي شاركه في عدد من الأغاني الخاصة به منهم “قلبي عشقها، مغرم ياليل”، وبعدها تم عرض فيديو وثائقي قصير لأهم المراحل الموسيقية لـ طارق عاكف مع نجوم الغناء المصري والعربي والخليجي، مع “وردة الجزائرية، ميادة الحناوي، أنغام، نجوى كرم، نوال الزغبي، محمد منير، جورج وسوف، محمد عبده، د. عبد الرب إدريس، رابح صقر، راشد الماجد، عبد المجيد عبد الله، وغيرهم”.

بدأ الموسيقار الراحل طارق عاكف مسيرته الفنية كعازف على آلة الأورج برفقة الموسيقار الكبير عمار الشريعي، قبل أن ينتقل للتلحين والتوزيع الموسيقي للأغاني، وعمل أيضاً كقائد أوركسترا ومؤلف موسيقى تصويرية

يجتمع في حفل ليلة ألحان صلاح الشرنوبي نخبة كبيرة من نجوم الغناء العربي" عاصي الحلاني، راغب علامة، أصالة، نانسي عجرم، أسما لمنور، وائل جسار"، على مسرح محمد عبده أرينا وتم نفاد التذاكر بالكامل قبل أيام من إقامتها.

رحل طارق عاكف عن عالمنا في 2020 عن عمر ناهز 60 عامًا بعد تاريخ موسيقي ذهبي ودليل مضيء لأي صانع موسيقي أو هاوي أو حتى محب بسيط للموسيقى.

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما ضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.