ليلة صلاح الشرنوبي| أصالة تعود بجمهورها 21 عامًا وتُغني لـ "لطيفة"

ياسر رشاد - القاهرة - صعدت الفنانة أصالة مسرح ليلة ألحان الشرنوبي على أنغام أغنيتها “تصور”، وسط ترحيب وتفاعل كبير من الحضور ترحيبًا بها.

أجواء مميزة لـ أصالة في حفل صلاح الشرنوبي

قدمت أصالة أغنية “تصوّر” عام 2003 ، من كلمات رضا أمين ألحان صلاح الشرنوبي، ويقول مطلعها "غريبة غريبة غريبة ليالي الحنين

غريبة غريبة لقيتني من العاشقين

غريبة غريبة أقولك حنيني لمين

تصور بحبك ولا كنت حاسة

وكنت أما أقابلك بقابلك وبنسى

ولكن في بعدك في عز الليالي

لقيتك بتهمس لقلبي بهمسة

تصور بحبك ولا كنت حاسة

وكنت أما أقابلك بقابلك وبنسى

ولكن في بعدك في عز الليالي

لقيتك بتهمس لقلبي بهمسة

كما غنّت أصالة للفنانة لطيفة على نغمات “كرهتك”، والتي تم طرحها 1999، من كلمات منصور الشادي، ألحان صلاح الشرنوبي، ويقول مطلعها “غرامك مزيف ضميرك عدم هويتك عشقتك كرهتك نعم كرهتك لأنك مجرد قناع وكام مسرحية بطلها الألم يا كذبة يا أنت بهيئة ملاك سنين وليالي حياتي فداك أنا أكتب بدمعي حكاية هواك وأنت بتمحي بجرة قلم”

يجتمع في حفل ليلة ألحان صلاح الشرنوبي نخبة كبيرة من نجوم الغناء العربي" عاصي الحلاني، راغب علامة، أصالة، نانسي عجرم، أسما لمنور، وائل جسار"، على مسرح محمد عبده أرينا وتم نفاد التذاكر بالكامل قبل أيام من إقامتها.

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما ضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.