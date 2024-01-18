مسلسلات خارج ماراثون رمضان 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يعتبر شهر رمضان حالة خاصة لدي الجمهور لمتابعتهم نجمهم المفضل على الشاشة لمدة 30 يومًا فى عمل يجذبهم وينال اعجابهم، وعلى الرغم من أن هناك نجومًا اعتادت التواجد فى رمضان الا أن هذا الموسم أعلن عدد من النجوم مبكرًا الغياب عن الموسم الرمضاني 2024 بشكل رسمي.

وتستعرض الخليج 365 أبرز هؤلاء النجوم:

مسلسل كويرا



خرج مسلسل "كوبرا" بطولة النجم محمد إمام من رمضان بسبب انشغاله باعمال سينمائية أخري، وذلك بعد تألقه فى آخرأعماله برمضان مسلسل "النمر" الذي برع فى تقديمه بجانب النجمة نرمين الفقي ومحمد رياض.

شارك فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.



مسلسل الراكون



يغيب النجم يوسف الشريف عن رمضان للعام الثالث على التوالي و ذلك بعد توقف تحضيرات المسلسل لينضم المسلسل الى رمضان 2025.

كانت آخر أعمال النجم يوسف الشريف مسلسل "كوفيد 25"، الذي عرض في رمضان 2021، من 15 حلقة وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.

تدور أحداث المسلسل حول طبيب يتوفى ابنه فيعيش عقدة فيقرر أن يتحول إلى يوتيوبر ليبتعد عن مواجهة البشر، ويكتشف مرضا خطيرا يصيب البعض، ويقرر الذهاب مرة أخرى للمستشفى الذى كان يعمل به منذ سنوات خوفًا من أن يؤذى البعض مثلما قام بإيذاء ابنه وآخرين، ليلتقى بنماذج وشخصيات إنسانية متعددة داخل المستشفى، كل منهم له قصة وخط درامى خاص به.

مسلسل 220 يوم



يغيب النجم كريم فهمي عن رمضان 2024 كلاكيت رابع مرة ويحرم جمهوره من مشاهدته على التليفزيون فى رمضان.

ويدور مسلسل 220 يوم فى إطار رومانسى اجتماعى حول الأسرة وكيفية تولى الآباء مسئولية تربية أبنائهم، وخاصة دور الأب فى بناء الأسرة والحفاظ عليها فى ظل التحديات الكثيرة فى المجتمع وقد تم الانتهاء من كتابة 10 حلقات من المسلسل ويعد العمل هو التعاون الثانى بين صبا مبارك وكريم فهمى بعد مسلسل "حكايات بنات".



قصة مدينة



بعدما أمتع جمهوره فى رمضان 2023 بمسلسل "الصفارة" خرج الفنان أحمد أمين من ماراثون رمضان 2024 بمسلسل "قصة مدينة".

العمل مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار دراما خارج الكوميديا، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج كاملة أبو ذكري.

آخر أعمال أحمد أمينشارك أحمد أمين في الماراثون الرمضاني 2023 بمسلسل الصفارة، والعمل تكون من 15 حلقة، وهو من بطولة آية سماحة، طه دسوقي، حاتم صلاح، محمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد أمين وإخراج علاء إسماعيل.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول شفيق الذي يعمل مرشدا سياحيا ويسرق صفارة الملك توت عنخ آمون التي تمكنه من العودة للزمن إلى الوراء لمدة 3 دقائق، ثم الرجوع للحاضر واكتشاف التغيرات الناتجة، فيدخل في مغامرات مثيرة، وتتطور الأحداث بعد ذلك.